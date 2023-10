Un conducteur de 28 ans a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool par les patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke (SPS), après qu'il ait été intercepté pour une conduite erratique.

L'évènement est survenu dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4h du matin, au centre-ville et dans l'est de la ville, alors que les policiers remarquent un véhicule qui roule à vitesse élevée et de manière erratique.

Ils constatent aussi que les feux de position du véhicule ne sont pas allumés et que le véhicule change de voie sans raison.

Après avoir suivi la voiture pendant quelques instants, les patrouilleurs interceptent ce dernier de manière sécuritaire.

«Le véhicule est finalement intercepté à l'intersection de la rue King Est et de la 9e avenue Sud. Les policiers qui interpellent le conducteur sont en mesure de constater que ce dernier est en état d'ébriété», soutient le porte-parole du SPS, Benoit Pellerin.

Poteau

Durant l'intervention des policiers auprès du conducteur, un citoyen contacte les autorités pour mentionner qu'un véhicule a quitté le centre-ville après avoir percuté un poteau électrique.

«La description du véhicule de la part du citoyen concorde en tout point avec le véhicule intercepté nos policiers», ajoute M. Pellerin.

Le conducteur est amené au poste de police où il sera soumis aux tests avec l'appareil éthylométrique. L'individu de 28 ans a soufflé près de deux fois la limite permise.

Il a été libéré et devra se présenter à la cour à une date ultérieure. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule a été remorqué.

