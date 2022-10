Uber Canada vient de dévoiler son Indice des villes québécoises les plus festives, et c'est Sherbrooke qui termine au premier rang.

Le service de transport a basé ces données sur les villes ayant sollicité le plus de courses entre 22h00 et 2h00 du matin.

Voici le top 5 des villes les plus festives:

Sherbrooke Québec Montréal Trois-Rivières Gatineau

Uber est déployé sur le territoire sherbrookois depuis environ cinq mois, et le «nightlife» des jeunes adultes s'est sans doute fait sentir chez les conducteurs du service aux petites heures du matin. «Non seulement Sherbrooke semble être la ville la plus festive au Québec, mais c'est aussi les Sherbrookois qui se couchent le plus tard avec le plus de courses entre 2h00 am et 4h00 am», a affirmé Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques chez Uber.

L'entreprise a également sorti son top 5 de la nourriture la plus commandée via Uber Eats lors de lendemains de veille au Québec, ou les commandes effectuées entre 9h00 et 13h00 les samedis et dimanches.

Voici le top 5 de la nourriture la plus commandée:

Hamburger Wrap déjeuner Croquettes de poulet Sandwich de poulet Pommes de terre déjeuner

Uber et son partenaire MADD (Mères contre l'alcool au volant) Canada rappellent l'importance de ne pas prendre sa voiture après une soirée festive.

«Planifiez à l'avance, appelez un ami, désignez un chauffeur, trouvez une course avec l'application Uber ou prenez le transport en commun pour rentrer chez vous en toute sécurité», a déclaré Dawn Regan, chef de l'exploitation de MADD Canada.

