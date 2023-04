Le comité Sauvons Mena'Sen a reçu le prix François-Saillant en appui à leurs efforts pour faire annuler la vente de leur organisme sans but lucratif d'habitation (OSBL) à des propriétaires privés. Une bourse de 5000$ accompagne également ce prix.

Cette annonce a été faite lors de l'assemblée générale de la Caisse d'Économie Solidaire du Québec, jeudi après-midi, à Sherbrooke. Il s'agit d'une «véritable bouffée d'air frais» pour les principaux acteurs du comité.

Le prix François-Saillant vise à reconnaître une action collective participant à l’avancement du droit au logement au Québec. Il a été créé il y a quatre ans grâce à l'initiative de la Caisse d'économie solidaire Desjardins et du FRAPRU.

 

«Nous souhaitons qu’elle permette de rejoindre un bassin de personnes plus grand encore et de multiplier notre réseau d’alliés sur la route de nos revendications. Nous sommes fiers de notre cause, et obtenir une reconnaissance autre que juridique représente pour nous une reconnaissance sociale d’envergure», se réjouit la porte-parole du comité Sauvons Mena'Sen, Johanne Proulx.

Rappelons que la vente du Faubourg Mena’Sen à des intérêts privés, il y a un an, a suscité de vives réactions de la part de ses 250 locataires ainsi que d’autres organismes de Sherbrooke, dénonçant une coupure soudaine des droits et privilèges des locataires, alors que l’organisme était reconnu comme un OSBL.

Depuis, plusieurs démarches ont été entreprises par le comité dans le but d’atteindre deux objectifs principaux. D’une part, elles visent l’annulation de la vente des immeubles et à rétablir tous les droits et les actifs de la corporation. D’autre part, ces démarches ont pour but de rétablir tous les droits dont jouissaient les locataires avant ladite vente.

