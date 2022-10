À Sherbrooke comme ailleurs au Québec, le 21 octobre, c'est la Nuit des sans-abri. Plusieurs activités sont organisées vendredi soir dans le but de démystifier l'itinérance.

Chaque année, des citoyens et acteurs impliqués dans le milieu se réunissent dans le froid de l’automne en signe de solidarité avec ceux et celles qui vivent dans des conditions précaires.

Dès 17h vendredi, une marche à partir de l’hôtel de ville est prévue, pour ensuite se diriger vers le Marché de la Gare et prendre part à un rassemblement symbolique.

«L'idée, c'est d'en faire un moment de partage, de vie en communauté et de se faire voir tout en n'étant pas dans un esprit de manifestation», indique Gabriel Pallotta, agent de développement à la Table itinérance Sherbrooke.

Un micro ouvert sera d'ailleurs à la disposition de tous lors de la soirée pour les gens désirant témoigner ou performer. Un concours de construction d'abris de fortune à partir de matériaux fournis par les organismes impliqués est également à l'agenda. Divers prix seront remis par des juges aux équipes gagnantes.

Tant à Sherbrooke qu'ailleurs au Québec, la situation d'intinérance continue de s'aggraver depuis les dernières années, selon Gabriel Pallotta. «Entre la quantité et l'intensité des problèmatiques et le nombre de personnes qui vivent ce genre de situation-là, ça s'est empiré, et ça a même accéléré. Les tendances observées avant la pandémie ont juste continué davantage.»

L'agent de développement souligne toutefois que les services et les lignes de communication pour les personnes en situation d'intinérance s'améliorent. «Il y a un plan d'action en itinérance qui s'envient éventuellement à Sherbrooke, ce qui risque de nous donner un bon coup de pouce», conclut-il.

Adultes et enfants sont attendus dès 16h30 à l'hôtel de ville de Sherbrooke pour prendre part à la marche, et au Marché de la Gare en soirée.

