Lors de la séance du conseil municipal de lundi soir, la ville de Sherbrooke a présenté un nouveau concept pour la rénovation d’un centre gymnique. Un appel d'offres sera lancé dans les prochaines semaines pour une mise en chantier prévue au printemps 2024 et une possible livraison à l'été 2025.

Des investissements à la hauteur de 12 M$ sont nécessaires pour la réalisation de ce projet.

Le tiers de ce montant provient de Sherbrooke, alors que le deux tiers restants sont couverts par le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), dont le financement est divisé à parts égales du fédéral et du provincial.

«Plusieurs de nos infrastructures ont besoin d'amour [...]. Cette fois-ci, c'est le Club SherGym qui en bénéficiera. SherGym est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros club de gymnastique au Québec. Il était grandement le temps de mettre à jour leur espace qui n'était pas du tout adapté pour ce genre d'activité», a affirmé la présidente de la Commission de la culture, des loisirs, des sports et du plein air à la ville de Sherbrooke, Nancy Robichaud.

Le nouveau projet comprend notamment un agrandissement de la superficie de la palestre, passant de 27 000 à 35 000 pieds carrés. Le deuxième étage sera rénové afin d'y intégrer un espace pour les spectatrices et spectateurs, une salle polyvalente et un espace café.

Un ascenseur sera également installé de même que deux toilettes pour l'accessibilité universelle. La conciergerie et la salle mécanique bénéficieront d'une nouvelle disposition, tandis que le hall d'entrée subira une cure de rajeunissement.

Maintenir les activités

Les travaux à l'édifice d'Expo-Sherbrooke seront divisés en plusieurs phases afin qu'une partie du site reste en activité pendant les travaux, ce qui permettra au club SherGym de maintenir une portion des activités dans l'édifice.

Par ailleurs, la ville de Sherbrooke affirme qu'elle étudiera la possibilité de relocaliser l'autre portion des activités du club SherGym à l'intérieur au Centre récréatif de Rock Forest, dans l’espace gymnase situé à l’extrémité est du bâtiment.

«Nous avons un très bon club de gymnastique à Sherbrooke et cette organisation pourra compter sur une infrastructure de qualité qui favorisera le développement de nos jeunes. Investir dans nos infrastructures, c’est une excellente façon de stimuler le sport et l’activité physique sur notre territoire», a mentionné la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

