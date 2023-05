La Ville de Sherbrooke lancera dans les prochains jours une nouvelle campagne de sensibilisation afin d'inciter les automobilistes à réduire leur vitesse sur le réseau routier sherbrookois.

Elle mise sur la volonté des citoyens de respecter l'objectif visé de 40 km/h dans les rues locales.



En 2022, la campagne «Vise 40 km/h» avait notamment permis de contribuer à une réduction de 6 km/h sur les rues Elgin et Bryant. Un total de 37 radars avaient été installés afin de limiter les excès de vitesse sur les rues résidentielles.



«La beauté de cette campagne, c'est qu'elle part d'une mobilisation citoyenne. Les citoyens faisaient des plaintes en mentionnant que les véhicules roulaient trop vite dans leurs rues. C'est à ce moment qu'on a regardé quelles étaient les rues problématiques afin de remédier au problème», a affirmé la présidente de la commission sur la sécurité et du développement social à la Ville de Sherbrooke, Catherine Boileau.

À lire également: Les policiers du SPS dénoncent «la culture organisationnelle toxique des ressources humaines» à Sherbrooke

De retour encore cette année, cette mobilisation a pour but de conscientiser davantage les automobilistes alors que 75 sites jugés problématiques sont visés par cette campagne estivale. Il est possible d'aller les consulter directement sur la carte interactive de la Ville.

«On sent vraiment que dans la population il y a grand mouvement de citoyens qui souhaitent plus de sécurité sur leurs rues. Il y avait une sensibilisation à faire auprès des citoyens pour qu'ils se mettent dans la tête de rouler à 40 km/h. Je pense que les gens ont commencé à comprendre que dans les quartiers résidentiels, on veut ralentir», a-t-elle mentionné.

Réduire à 30 km/h

Mme Boileau souhaite que cette limite de 40 km/h soit revue encore à la baisse afin de minimiser les risques potentiels d'un accident.

«Moi je pense que pour le bien-être et la sécurité des familles et des enfants, rouler à 30 km/h ce n'est pas trop demandé. En plus, on note une grande diminution des risques des accidents avec blessés graves quand l'on roule à 30 plutôt que 50 km/h [....] ce que je veux, c'est de rouler sur les rues résidentielles à 30 km/h», a-t-elle affirmé.

Dès samedi, les citoyens qui souhaitent se mobiliser pourront se rendre dans leurs bureaux d’arrondissement pour se procurer des affichettes afin de les installer sur leur terrain. Une activité de distribution se tiendra aussi entre 10h et 14h au parc Jacques-Cartier.

De son côté, la Ville s'engage à installer des panneaux de plus grand format sur les rues ciblées.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.