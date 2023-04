La police de Sherbrooke signale la disparition depuis jeudi après-midi d’un garçon âgé de 12 ans qui réside dans le nord de la ville.



Le Service de police de Sherbrooke précise que Félix Alepins a été vu pour la dernière fois vers 17h15 sur la rue Ontario, là où est situé son domicile. La police affirme que sa famille est inquiète pour sa sécurité.

 

Félix Alepins est un garçon qui a la peau blanche, qui a les yeux bleus et les cheveux bruns. Il mesure 5 pieds et 6 pouces et pèse environ 100 livres.

Au moment de sa disparition, l’enfant portait un chandail en coton ouaté noir et des pantalons gris et il transportait un sac à dos foncé.

Quiconque ayant des renseignements à communiquer sur cette disparition est invitée à communiquer avec le Service de police de Sherbrooke.