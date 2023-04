Les Cantonniers Magog seront bien représentés lors de la prochaine Coupe LHJMQ 2023. Un total de six joueurs de la formation de la Ligue de développement du hockey M18 AAA prendront part dans l'un des six alignements dévoilés ce mardi par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le défenseur Zachary Plamondon et les attaquants Émile Ricard et Raphaël Messier porteront l'uniforme beige et noir de l'équipe Mario Lemieux. Pour leur part, Alexis Toussaint et Elliot Desmarais joindront l'équipe Patrice Bergeron. Finalement, Kyan Labbé sera l'un des deux gardiens de la formation Guy Lafleur.

«La sélection finale des espoirs a été faite par le CSR de la LHJMQ, sous la supervision de son directeur Pierre Cholette et de son équipe de recruteurs», peut-on lire dans le communiqué de presse publié par la LHJMQ, mardi matin.

Au total, cet évènement regroupe les 80 meilleurs espoirs du Québec et les 40 meilleurs espoirs des provinces atlantiques en vue du prochain repêchage de la LHJMQ qui se tiendra le 10 juin prochain à Sherbrooke. Ces athlètes sont tous âgés de moins de 16 ans.

Le tournoi se tiendra du 26 au 30 avril au Centre d'excellence Sports Rousseau de Boisbriand.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.