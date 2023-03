La Fondation Rock-Guertin de Sherbrooke accueillera dans ses rangs une nouvelle directrice générale dans les prochains mois. Solange Rodrigue, évolue dans le réseau de l’aide alimentaire depuis plus de 10 ans à titre de directrice générale de Cuisine collective Le Blé d’Or.



L'organisme a procédé officiellement à sa nomination, mercredi matin. Mme Rodrigue entrera en fonction le 1er avril prochain. Elle travaillera en étroite collaboration avec Denis Fortier qui occupe le poste de directeur des opérations depuis quelques années.



«Travailler pour la fondation est la suite logique de mon implication dans le réseau de l’aide alimentaire à Sherbrooke. Je me joins à une équipe expérimentée et plus motivée que jamais à entreprendre le virage 2.0 de la Fondation Rock-Guertin [....]», a affirmé Solange Rodrigue.

L'arrivée de cette dernière au sein de la Fondation est vue d'un bon oeil de la part de son président, Sylvain Guertin.

«Avec Solange à la barre de la fondation, nous pourrons bénéficier de son expérience et de son expertise pour bonifier notre offre de service et consolider nos partenariats. Elle incarne le dynamisme et le renouveau dont nous avons besoin pour relever les défis qui nous attendent», a-t-il souligné.

Des besoins criants

Rappelons que depuis 1982, la Fondation Rock-Guertin offre une aide alimentaire aux familles dans le besoin, aux enfants d'âge scolaire et aux organismes de la région de Sherbrooke.

Avec l'augmentation constante du prix du panier d'épicerie et du coût de la vie, «les demandes d'aide ont bondi auprès de la Fondation qui doit redoubler d'efforts pour aider une clientèle qui a complètement changé de visage», peut-on lire dans un communiqué de presse émis par la Fondation.

