Stéphane Julien a été nommé comme nouvel entraîneur-adjoint des Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey (AHL).

La nouvelle a été confirmée par le club-école des Red Wings de Detroit, lundi matin.

The Detroit Red Wings on Monday announced the hiring of Stéphane Julien and Brian Lashoff as assistant coaches of the Griffins. #GoGRG



Learn More > https://t.co/awr01vWj0i pic.twitter.com/cprKx7d7rn