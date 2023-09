Quatre individus ont été arrêtés par les policiers de Sherbrooke (SPS), mercredi après-midi, en lien avec un affaire de stupéfiants.

Les patrouilleurs ont d'abord été appelés à se rendre dans un logement de la rue Terrill, où ils constatent qu'une personne concocte une «substance blanchâtre» sur la cuisinière.

«Les policiers remarquent cinq individus dans l'appartement donc un qui est face à la cuisinière, occupé à faire bouillir une substance blanchâtre. Rapidement, les agents vont récupérer le produit et vont fermer le feu de la cuisinière. Sur le comptoir, il y a une balance, un pot avec la substance blanche et un sac avec de la poudre blanche», a relaté le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Les agents vont ensuite procédé à l'arrestation des suspects, dont un homme de 27 ans pour possession de stupéfiants et bris de conditions. Un homme de 26 ans a aussi été arrêté pour bris de probation. Deux femmes, une de 31 ans et l'autre de 26 ans, seront aussi arrêtées. La première pour bris de probation et l'autre puisqu'elle avait un mandat d'arrestation contre elle.

La cinquième personne présente dans la résidence n'a pas été arrêtée par les autorités.

Sur les lieux de la frappe, les policiers ont également saisi plus de 300 comprimés de diverses drogues, de la cocaïne, du fentanyl, ainsi que du cannabis.

Les individus comparaîtront ultérieurement au palais de justice de Sherbrooke.

