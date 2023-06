Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Estrie, assisté de leurs confrères de la MRC Brome-Missisquoi et du Service de police de Granby ont mené ce mercredi, une opération en lien avec le trafic de stupéfiants dans la région.

Les policiers ont réalisé cinq perquisitions à Cowansville, Granby et Farnham. Deux arrestations ont été effectuées en lien avec cette opération.

Celle-ci qui découle d’une enquête amorcée il y a un mois a mobilisé une trentaine de policiers de différentes unités

«Les hommes arrêtés, âgés de 38 et 53 ans sont demeurés détenus et devraient comparaitre au palais de justice de Granby sous des chefs d’accusations de trafic de stupéfiants et possession dans le but de faire le trafic», a expliqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Ruel.

Les perquisitions d’hier ont permis la saisie de 30 grammes de méthamphétamine, plus de 42 000 comprimés de métamphétamines et autres comprimés, 11 kilogrammes de cocaïne, plus de 70 000 $ en argent et deux véhicules comme bien infractionnels.



L'enquête se poursuit.

