Un homme de Sherbrooke aurait été victime d'une tentative de meurtre de la part de sa conjointe, lundi soir.

Les policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) ont d'abord reçu un appel vers 21h10 pour se rendre dans un appartement du 936 rue Conseil, où un homme aurait été poignardé.

Selon le SPS, après avoir été attaqué, l'homme aurait pris la fuite pour se réfugier dans un appartement à proximité des évènements, sur la 13e avenue Sud.

À la vue des services d'urgence, l'homme réussit à les rejoindre et il est pris en charge par les ambulanciers.

«L'homme a une importante plaie à la poitrine et il saigne abondamment. Il est rapidement pris en charge par les ambulanciers qui le transporte au CHUS-Fleurimont. On ne craint pas pour sa vie et son état était jugé stable par le médecin à la suite des évènements», de préciser la porte-parole du SPS, Isabelle Gendron.

Après avoir discuté rapidement avec la victime, les policiers retournent sur la rue Conseil où la suspecte serait retournée. Le SPS va ériger un large périmètre de sécurité autour de l'immeuble.

«À la vue du déploiement policier autour de l'édifice, la suspecte s'est rendue sans offrir de résistance», a expliqué madame Gendron.

Enquête en cours

La femme de 45 ans, connue des milieux policiers, est demeurée détenue après les faits.

Elle doit comparaître mardi au palais de justice de Sherbrooke.

La quadragénaire devrait faire face à des accusations d'agression armée et de tentative de meurtre.

Les motifs entourant l'altercation n'ont pas été précisés par le corps policier municipal.

«L'enquête dans ce dossier se poursuit. Lorsque nous serons en mesure de discuter avec l'homme, nous pourrons faire progresser l'enquête» assure Isabelle Gendron.

