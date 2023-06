Le Mistral de Sherbrooke tiendra son premier tournoi de soccer national du 30 juin au 2 juillet prochain, aux terrains du Parc Central et du plateau Sylvie Daigle.

Un total de 88 équipes participeront à cette première édition de l'évènement, qui regroupera des filles et des garçons de 9 à 12 ans.



«De l’animation, des jeux d’habiletés, des rafraîchissements, la présence de dignitaires, des prix de présences et même la tenue d’un match protocolaire et officiel de l’équipe première du Mistral (Senior Masculin AAA) font partie des ingrédients prévus au menu de cette expérience sportive tant attendue», peut-on lire dans un communiqué transmis par l'organisation sportive.

L'invitation est donc lancée pour ceux et celles qui souhaitent venir applaudir plus de 1250 jeunes provenant de partout dans la province et de l'Ontario.

