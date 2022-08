Le système de réservation pour le transport adapté de la Société de transport de Sherbrooke (STS) est de retour à la normale.

Depuis vendredi matin, le transporteur est de nouveau en mesure d'offrir des déplacements adaptés. Les clients n'ont d'ailleurs pas à refaire de réservation, si celles-ci ont été effectuées. Ils doivent toutefois annuler les transports si ceux-ci ne sont plus nécessaires.

Les temps d'attente au téléphone pourraient encore être plus longs qu'à l'habitude.

Par voie de communiqué, la STS a tenu à souligner le travail de son équipe et la compréhension des usagers durant la panne.

« Il y a un travail d’équipe remarquable qui s’est fait au service du transport adapté pour coordonner, de façon manuelle, jusqu’à 400 déplacements par jour, et ce, avec des solutions trouvées par nos équipes en place. Je suis fier du professionnalisme, des idées innovantes et de l’esprit d’équipe démontrés par les employés afin de minimiser les impacts pour la clientèle. Je remercie, également, les clients et les organismes qui ont été très patients et compréhensifs depuis le début de cette panne. », mentionne Marc Denault, président du conseil d’administration de la STS.

Rappelons que c'est une cyberattaque dont a été victime un fournisseur de la STS qui était à l'origine de cette situation. Seuls les déplacements jugés urgents étaient disponibles.

