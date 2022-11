La Société de transport de Sherbrooke (STS) lance aujourd'hui sa plateforme de recharge en ligne. La clientèle du STS peut désormais recharger ses titres de transport en commun directement avec un cellulaire, une tablette ou un ordinateur.

Cette initiative est née du désir toujours grandissant de l’organisation d’améliorer l’expérience client. Depuis quelques années, les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’achat en ligne. La STS n’échappe pas à cette tendance : elle s’est retrouvée avec une demande croissante de la part de sa clientèle d’avoir accès au rechargement en ligne des cartes à puce.



Entrer dans l’ère numérique

Avec cette avancée, la STS poursuit son virage numérique. L’accessibilité se veut plus grande que jamais et les freins liés au déplacement vers un point de service, réduits. Pour recharger leur carte « La Vermeilleuse » ou encore « La Pratico », les utilisateurs du transport en commun doivent se créer un compte dans le tout nouvel espace client accessible via le espaceclient.sts.qc.ca. Bien sûr, il est toujours possible de se rendre chez l’un des 24 dépositaires afin de procéder au rechargement.

À lire également : Navette et stationnements gratuits au Centro pendant les Fêtes

«La STS poursuit son virage numérique en prenant des actions concrètes pour simplifier le transport de notre clientèle. La recharge en ligne témoigne de la volonté de l’organisation de continuer à se moderniser tout en étant à l’écoute des besoins des clients du transport en commun», a mentionné le président du STS, Marc Denault.

Unir ses forces

Le projet a été développé conjointement avec les Sociétés de transport de Trois-Rivières et Saguenay. L’idée était de mettre en commun des ressources pour le développement de la plateforme de rechargement.

Rappelons qu'en mai dernier, un projet pilote a vu le jour. Près d’une centaine d’usagers ont accepté de tester la plateforme dans le but d’assurer une grande efficacité au lancement.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.