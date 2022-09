Soulagement pour les parents de Sherbrooke, alors qu'ils ont appris que le service de transport scolaire serait maintenu pour les jeunes, au moins, jusqu'au 30 septembre prochain.

La nouvelle a été confirmée par le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke par voie de communiqué, jeudi, en fin de journée.

Toujours en négociations avec ses transporteurs, le CSSRS a indiqué que l'avancement des discussions permettait une prolongation de l'entente, ce qui serait bénéfique pour les deux partis.



Le CSSRS soutient que tout sera mis en place pour informer les parents le plus rapidement possible quant au règlement avec les transporteurs scolaires, et ce, dans les meilleurs délais.

Rappelons que l'impasse perdure toujours entre le Centre de services et les transporteurs, entre autres, puisque les 150 conducteurs et conductrices syndiqués souhaitent un montant supplémentaire de 4 000$ par circuit, comme dans d'autres régions du Québec.

