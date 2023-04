Les automobilistes sherbrookois devront s'armer de patience une fois de plus au cours des prochains mois.

À compter du lundi 10 avril, des travaux importants de réparation sur les ponts à étagement sur le boulevard de Portland, au-dessus de l'autoroute 410, auront lieu.



Ces travaux majeurs se poursuivront jusqu'en août prochain, confirme le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Plus précisément, les 10 et 11 avril, il y aura fermeture complète du boulevard de Portland, en direction Est, entre le boulevard Industriel et la rue Northrop-Frye. Cette fermeture sera mise en place de 20h à 6h du matin, le lendemain.

Du 11 avril au 28 mai, la voie de gauche sera entravée, en tout temps.

Le détour pour les automobilistes se fera par l'autoroute 410 Est, le boulevard King Ouest (Route 112), le boulevard Lionel-Groulx et le boulevard de Portland.

Pour les camions, il faudra utiliser l'autoroute 410 Est, le boulevard de l' Université, le boulevard Jacques-Cartier et le boulevard de Portland.

En direction Ouest, la fermeture sera entre le boulevard Industriel et la rue McCrea.

Les entraves restent les mêmes dans cette direction, soutient le MTMD.

Signaleurs présents

Des signaleurs seront présents, aux heures de pointe, afin de faciliter la gestion de la circulation automobile.

La limite de vitesse sera également réduite à 30 km/h dans le secteur des travaux.

La piste multifonctionnelle située sur le boulevard de Portland sera maintenue ouverte durant la période de travaux, sauf en cas d'avis contraire.

Les travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques

Il s'agit d'un chantier majeur à Sherbrooke. La collaboration des automobilistes sera de mise.

«Le chantier consiste notamment dans la réparation des culées, des poutres et du tablier de béton des deux structures. Des interventions de réparation de la dalle seront également réalisées», précise-t-on par voie de communiqué.

Rappelons que ce chantier s'ajoute aux autres présents sur le territoire sherbrookois, dont celui qui force la fermeture du pont Saint-François.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.