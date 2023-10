Des patrouilleurs du Service de police de Granby ont procédé à trois arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool dans la nuit de dimanche à lundi.

Le premier évènement est survenu vers 19h15 près de l'intersection des rues Robinson Nord et Principale.

Les policiers ont intercepté un véhicule pour une infraction au Code de la route. Ils ont constaté que le conducteur, un homme de 48 ans, démontrait des signes d’intoxication par l’alcool.

«Il a été amené au poste de police pour passer le test de l’éthylomètre. Son alcoolémie dépassait plus de deux fois la limite permise. Le véhicule qu’il conduisait est saisi 30 jours et son droit d’obtenir un permis de conduire est suspendu pour 90 jours», a affirmé l'agente à la prévention et aux relations publiques et communautaires du Service de police de Granby, Catherine St-Jean.

L’homme est présentement détenu et pourrait comparaitre plus tard ce lundi pour des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Barrage routier

Plus tard en soirée, les policiers ont effectué un barrage routier pour vérifier l’alcool au volant au coin des rues Comeau et Dufferin.

«Vers 22h30, ils ont intercepté un véhicule conduit par un homme de 62 ans de Granby, non connu par les policiers, qui démontrait des signes d’intoxication par l’alcool», a ajouté Mme St-Jean.

Son taux d'alcoolémie dépassait la limite permise et son permis de conduire a également été suspendu pour 90 jours. Il a été libéré sous promesse de comparaitre et pourrait être accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Finalement, vers 2h00 du matin sur la rue Denison Est près de l’intersection Glen, les policiers ont intercepté un conducteur, un homme de 23 ans de Granby.

Il a été conduit au poste de police puisqu'il démontrait des signes d'intoxication par l'alcool. L'individu a passé le test de l’éthylomètre et son taux d'alcoolémie dépassait plus de deux fois la limite permise.

Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours. Il devra comparaitre en Cour pour faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

