Trois individus ont été arrêtés lundi soir alors qu'ils se sont introduits par effraction dans une résidence de la rue Harpin à Sherbrooke.

C'est un voisin de la demeure visée qui a téléphoné aux policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) pour les aviser que des individus suspects se trouvaient à l'intérieur de la résidence. Celui-ci a été en mesure de fournir une bonne description du véhicule et des fautifs.

«Les policiers patrouilleurs sur les lieux de l’évènement ont été en mesure de confirmer qu’une importante somme d’argent et un coffre-fort ont été volés. À la suite des recherches, les policiers ont localisé et intercepté un véhicule suspect face au 940 rue Musset», a mentionné le porte-parole du SPS, Benoit Pellerin.

Deux hommes de 40 et 50 ans de même qu'une dame de 45 ans ont été interceptés par les policiers et une partie de la somme volée a été récupérée. Le corps de police municipal n'a toutefois pas précisé la valeur totale du méfait afin «de ne pas nuire à l'enquête en cours.»

Lundi soir, les enquêteurs, des policiers patrouilleurs et un technicien en identité judiciaire ont procédé à une perquisition dans une résidence de la rue Musset à la recherche de preuves en lien avec l’évènement.

L’enquête se poursuit et d’autres suspects pourraient être arrêtés dans le dossier, a confirmé M. Pellerin. Les individus font face à des accusations d'introduction par effraction et de vol de plus de 5000 $.

