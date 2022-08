Trois personnes soupçonnées d’avoir engendré une spirale de violence en agressant des personnes à Sherbrooke lundi soir avant de les voler ont finalement été arrêtées vers 23 h, au centre-ville.

Les suspects, deux hommes de 29 et 22 ans connus des services policiers et une adolescente de 17 ans ont été placés en détention provisoire. Ils ont été arrêtés pour vol qualifié, introduction par effraction, vol et voies de fait. Des accusations de bris de conditions devraient s’ajouter pour les deux hommes.

Selon ce que rapporte le Service de police de Sherbrooke (SPS), la première agression s’est produite vers 20 h 30 sur la rue Denault. Deux hommes ont attaqué et blessé un homme avant de lui voler ses effets personnels, dont du matériel électronique.

Moins de 30 minutes plus tard, deux locataires d’un immeuble du boulevard Lavigerie ont subi un braquage de domicile, des voies de fait et un vol, mais les victimes ont pu livrer à la police des détails sur les suspects.

Enfin, peu avant 23 h, un homme qui marchait en compagnie d’une dame sur la rue Kennedy Nord a attaqué par deux hommes et a subi de sérieuses blessures au visage.

Les diverses informations recueillies par la police lui ont alors permis de déclencher une opération de recherche dans plusieurs secteurs de Sherbrooke, ce qui a mené à l’arrestation des présumés malfaiteurs qui étaient à bord d’un véhicule suspect.

Des objets du premier vol ont été retrouvés.

