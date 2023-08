Des travaux de réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 610 et de la route 216, à Sherbrooke, s'amorceront lundi prochain.

D'une durée de 40 semaines, le chantier vise à aménager deux bretelles de sortie de l'autoroute située dans le secteur du CHU de Fleurimont.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) s'attend à ce que les travaux dans le secteur engendre des ralentissements de la circulation.

Le MTMD invite donc les automobilistes à redoubler de prudence, à faire preuve de courtoisie et de patience durant toute la durée des travaux.

«Au terme de ce chantier, ce réaménagement favorisera une meilleure fluidité en plus d’assurer la sécurité des nombreux usagers qui circulent dans le secteur», a précisé la relationniste du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Isabelle Dorais par voie de communiqué.

Nouvelle signalisaiton

Les travaux, au coût de près de 4,6 M$, visent non seulement à ajouter des voies, dont une exclusivement à droite dans la bretelle de la 610 pour la route 216, mais aussi, à changer la signalisation dans le secteur. À terme, il y aura donc deux voies pour tourner à droite et une pour tourner à gauche.

« Le dispositif, représenté par une flèche et invisible lorsque non activé, devra obligatoirement être actionné par bouton-poussoir par un utilisateur de la piste polyvalente, située sur la route 216, pour s’allumer et ainsi émettre le signal d’interdiction de virage à droite. La nouvelle signalisation qui sera intégrée lèvera l’interdit permanent de virage à droite vers la route 216 actuellement en vigueur. Elle permettra d’assurer la sécurité des usagers de la piste polyvalente et de favoriser une cohabitation harmonieuse entre automobilistes, cyclistes et piétons, tout en améliorant la fluidité du secteur qui est en plein essor», a indiqué M. Dorais.

Selon le MTMD, 11 000 véhicules empruntent en moyenne quotidiennement la bretelle qui sera réaménagée.

Durant toute la durée des travaux qui doivent s'échelonner jusqu'au printemps 2024, des signaleur seront présents et la circulation sur les deux axes routiers sera maintenue, assure le ministère.

Il pourrait y avoir des fermetures de courte durée dans les bretelles de sortie de l'autoroute 610, hors des heures de pointe.

La piste polyvalente, située sur la route 216, sera maintenue durant la durée des travaux.

