La Ville de Magog a présenté, lundi, son projet de modernisation de la station d'épuration afin d'y acheminer les eaux usées du secteur Omerville.

Ce chantier sera lancé cet hiver et permettra de détourner les eaux usées vers la plus grosse usine d'épuration de la Ville. Le projet évalué à près de 55 millions de dollars va se dérouler en quatre étapes et va s'échelonner sur environ trois ans.

Celui-ci était devenu nécessaire selon la Ville afin d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées pour les 30 prochaines années et ainsi, permettre le développement de la Ville. Il s'agit d'une annonce qui était attendue depuis bien longtemps.

Une fois terminé, les eaux usées seront traitées à l'usine de la rue Hatley alors que l'usine d'épuration du secteur Omerville ne sera plus fonctionnel.



«Ceux qui ont des terrains ne pouvait pas construire à cause que les bassins étaient déjà à pleine capacité. C'est sûr que ça va relancer énormément la construction pour les logements et on l'espère aussi pour avoir des logements abordables et des maisons accessibles. Ça nous donne beaucoup de possibilités maintenant. Quand les travaux seront terminés, le visage d'Omerville va sûrement changer un peu», a affirmé la conseillère de ce district, Nathalie Laporte.



Avec les informations de Jean-François Poudrier

