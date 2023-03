Cinq MRC de l'Estrie s'unissent dans le but de partager les services d'un duo d'experts-conseils en patrimoine immobilier sur leur territoire respectif.



La MRC de Memphrémagog a officialisé aujourd'hui son entente avec les MRC du Val-Saint-François, de Coaticook, du Granit et des Sources.



Grâce au Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), celles-ci pourront contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du savoir sur le patrimoine immobilier estrien.

«Cette entente arrive à un moment phare pour les MRC et le monde municipal. Pour la première fois sur notre territoire, un accompagnement personnalisé sera mis sur pied afin d’accompagner les municipalités pour protéger et préserver le patrimoine bâti», souligne la présidente du comité culturel de la MRC de Memphrémagog et mairesse de la municipalité d’Eastman, Nathalie Lemaire.



 

Les deux ressources expertes travailleront à plusieurs niveaux, soit en soutien aux MRC ainsi qu’aux municipalités, avec une offre de services variés.

«Dans le cadre de leur mandat, les agents de développement offriront au milieu municipal un support dans la création, la modification et l’application des règlements qui touchent au patrimoine immobilier, en plus d’un accompagnement municipal en ce qui a trait au patrimoine bâti au sens plus large», peut-on lire dans un communiqué émis par la MRC de Memphrémagog.

Soulignons que l’acquisition de ces talents s’inscrit dans l’une des actions clés du Plan d’action culturel 2021-2025 de la MRC de Memphrémagog.

