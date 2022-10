Écrit par deux professeurs de l'Université de Sherbrooke, l'essai «Mon frère est complotiste, comment rétablir le lien et le dialogue social» parraîtra au début novembre.

La professeure en information, journalisme et communication publique Marie-Ève Carignan et le professeur à l'École de politique appliquée David Morin «présentent un portrait édifiant de cette mouvance qui touche de plus en plus de personnes», écrit la maison Les éditions de l'Homme.

La pandémie aura sans doute été un point tournant pour les mouvements qualifiés de complotistes- et leur hausse en popularité a grimpé de façon exponentielle.

En effet, plusieurs liens familiaux et amicaux ont été brisés entre des proches qui ne partagaient pas les mêmes idées, des opinions souvent jugées comme conspirationnistes.

Les deux auteurs ont cru bon d'aborder le sujet avec rigueur, «car comprendre et déjouer le complotisme est l’affaire de tous : la paix et l’avenir de nos démocraties en dépendent», lit-on sur la quatrième de couverture.

Pour toutes les nouvelles de l'Estrie, consultez Noovo.Info

Cet essai cible avant tout ces gens qui ont coupé les ponts avec un collègue, un ami, un frère, un fils ou leurs parents de par leurs convictions opposées aux leurs. À travers celui-ci, les auteurs tenteront d'éclairer le lecteur, «avec des pistes d'action à la clé, sur l'importance de maintenir le lien et le dialogue, aussi bien dans les familles que dans la société.»

Le livre sera disponible en librairie et en ligne le 3 novembre prochain.