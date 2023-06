Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont procédé à l'arrestation d'un homme qui chassait le dindon sur un terrain privé de façon non sécuritaire et sans permis d'arme, le 21 mai dernier à Saint-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie.



Cette opération a été possible grâce à l'appel d'un citoyen, ce qui a permis aux policiers de mener une enquête et procéder à l'arrestation de l'individu à son domicile de Lawrenceville. Un fusil de calibre 12 et des produits en lien avec l'infraction ont été saisis par la SQ.

«L’individu, un homme âgé de 32 ans, pourrait faire face à d’éventuelles accusations en matière d’arme à feu, notamment d’usage négligent d’une arme à feu, possession non autorisée d’arme à feu et entreposage négligent. Il pourrait également recevoir des constats d’infractions généraux des agents de la protection de la Faune, en lien avec ces infractions», a affirmé la porte-parole de la SQ, Valérie Beauchamp.

L'homme a ainsi été libéré par promesse de comparaître. Le corps de police provincial rappelle qu'il est obligatoire d'être titulaire d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu lorsque vous pratiquez la chasse.

