Un homme en situation d’itinérance a été sauvé in extrémis lundi matin, à Drummondville. Il est resté coincé seul et sans nourriture pendant trois jours sur une île de la rivière Saint-François à la suite de la fonte des glaces.

L’homme avait trouvé refuge sur cette île avant d’y être prisonnier. Il aurait même crié à l’aide, lui qui était à ce moment sans ressource.

«L’homme se trouvait là depuis trois jours et il avait réussi à aller sur l’île en passant sur la glace, mais avec le redoux du week-end, les glaces ont fondu en plus d’être emportées par l’eau. Il n’était plus en mesure de rejoindre la terre ferme», a affirmé Pascal Roux, chef de division aux opérations du Service incendie de Drummondville.

À court de nourriture

Un appel a été fait vers 9h30 aux services d’urgence. Une dizaine de pompiers de Drummondville et un agent de la Sûreté du Québec (SQ) ont donc été dépêchés sur les lieux pour lui prêter main-forte sur une embarcation pneumatique.

«Nos équipes se sont déplacées près du chemin du Golf ouest afin de le retrouver. À notre arrivée, on voyait l’homme sur l’île et on a par la suite procédé à son sauvetage», a-t-il ajouté.

«Il était vraiment content de nous voir. Il ne souffrait pas d’hypothermie, mais il commençait à avoir faim. Il disait qu’il mangeait de la neige sur l’île. Il avait apporté un sac à dos avec de la nourriture, mais à un certain moment il en a manqué.»

À lire également:

L’homme n’a subi aucune blessure. Après l’intervention, l’homme a été pris en charge par la SQ.

Même si cet incident a une tournure positive, M. Roux invite tout de même la population à «redoubler de prudence sur la glace, notamment avec le redoux observé dans les derniers jours. Il vaut mieux être prudent que pas assez», a-t-il conclu.