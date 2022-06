La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Martin Duval, 45 ans, d'East Angus.

Il a été vu pour la dernière fois le 26 avril, dans le secteur de Sherbrooke.

Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Martin Duval mesure six pieds et pèse 205 lbs. Il a les cheveux et les yeux bruns.

La SQ fait savoir que l'homme a aussi une particularité physique, soit un grain de beauté au-dessus de l'oeil droit.

La dernière fois qu'il a été vu, Martin Duval portait des espadrilles de marque Sketchers de couleur bleues, un pantalon jeans et un chandail en coton ouaté de couleur grise.

Il pourrait se trouver dans la région de Sherbrooke ou de Montréal.

Toute personne qui apercevrait Martin Duval est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Martin Duval peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

