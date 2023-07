Le Service de police de la Ville de Granby demande l'aide du public pour retrouver Normand Lequin, 55 ans. L'homme a été vu pour la dernière fois le 9 juillet dernier, dans le secteur des Galeries à Granby.

«Il pourrait se promener avec une bicyclette de marque Giant. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», peut-on lire dans un communiqué transmis par le corps de police municipal.

L'homme mesure 1,68 m (5 pi 6 po) et pèse 70 kg (155lb). Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Il porte des boucles d’oreilles de chaque côté et des lunettes de vue rouge foncé.

À lire également: Séquestration et extorsion: les policiers de Sherbrooke procèdent à trois arrestations

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à manches courtes noir avec des lignes blanches au niveau des aisselles, des pantalons en jeans foncé et des souliers en cuir.



Toute personne qui apercevrait Normand Lequin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement au Service de police de Granby au 450-776-3333.



Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.