Un homme d’affaires de l’Estrie a choisi de faire un généreux don à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS).

Daniel Beaucage, propriétaire du Groupe Beaucage, a versé 1 million $ à l’organisme à but non lucratif. Cette somme servira à aménager une cour extérieure pour le futur Centre mère-enfant et urgence (CMEU) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.



L’endroit sera destiné à la clientèle de l’unité de pédopsychiatrie qui fréquentera le CMEU. L’endroit offrira de nombreux espaces comme un potager, un coin yoga ou encore un jeu de marelle. Le fait de donner accès à un environnement extérieur apporte plusieurs bienfaits et contribue à diminuer l’anxiété et le stress.



Le futur projet du Centre mère-enfant et urgence CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Crédit: CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

«Mon épouse, mes filles et moi avons été interpellés par ce beau projet qui nous a tout de suite plu, confie M. Beaucage par voie de communiqué. Cette cour extérieure est plus qu’un terrain de jeux. C’est un environnement spécifiquement conçu pour que les enfants hospitalisés puissent vivre des moments agréables et bénéfiques pour leur rétablissement. Ils ont des enjeux importants à surmonter malgré leur jeune âge, et il est primordial de contribuer à leur mieux-être. De plus, ce projet va de pair avec nos convictions familiales.»

De son côté, le directeur général de la Fondation du CHUS, Martin Clermont, indique qu’actuellement, «il est difficile pour les jeunes en pédopsychiatrie d’avoir accès à l’extérieur, même s’ils sont hospitalisés parfois de nombreux jours, voire des semaines. Cette cour extérieure thérapeutique fait partie d’une nouvelle approche qui correspond tout à fait à la volonté de la Fondation du CHUS de participer à l’amélioration continue de la qualité des soins et à leur humanité».

Le CMEU est un projet qui sera construit à l’hôpital Fleurimont de Sherbrooke. Il a pour but de répondre à la demande grandissante en maternité et en service de santé à la jeunesse et plus de vouloir améliorer l’accès à l’urgence de l’endroit. L’ouverture est prévue à l’été 2024.



L'état des travaux au 23 juin 2022. Crédit: CIUSSS de l’Estrie-CHUS.