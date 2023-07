Un Sherbrookois de 24 ans a été arrêté par l'équipe des enquêtes criminelles du Service de police de Sherbrooke (SPS), ce mercredi, pour des infractions de nature sexuelle.

Les infractions reprochées à Philippe Pelletier seraient survenues entre janvier et juin 2023. Une perquisition a permis de saisir des appareils électroniques.

Selon les informations du SPS, le suspect qui réside à proximité de la victime se serait rendu à quelques reprises l’observer par les fenêtres. Il aurait également réussi à prendre possession de certains comptes de ses réseaux sociaux.

«Dans ce dossier, l'individu a comparu pour six chefs d’accusation, soit utilisation frauduleuse d’un ordinateur, pour avoir commis un méfait à l’égard d’un bien, avoir utilisé ou trafiqué un mot de passe d’ordinateur dans le but de commettre des infractions, harcèlement criminel et voyeurisme», peut-on lire dans un communiqué transmis par le corps de police municipal.

La Couronne s’est opposée à sa remise en liberté puisque le suspect avait été arrêté en 2020 pour le même genre de dossier. Il reviendra au palais de justice le 3 juillet prochain.

