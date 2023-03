Les policiers de la Régie de police de Memphrémagog (RPM) sont intervenus, dans la nuit de mardi à mercredi, sur un site d'hébergement de type Airbnb, situé tout près de l'autoroute 10 à Magog. C'était pour répondre à un appel concernant un individu «possiblement en crise».

Sur place, un patrouilleur, qui venait en assistance aux autres policiers, a croisé un véhicule circulant à haute vitesse en direction du centre-ville de Magog sur la rue Principale Ouest.

«Suspectant qu’il pouvait être relié à l’appel en question le patrouilleur a fait demi-tour pour constater que le conducteur circulait extrêmement rapidement en ignorant un feu de circulation qui était au rouge», peut-on lire dans un communiqué émis par la RPM.

Le conducteur a par la suite été capté par les autorités à 116 km/h dans une zone de 50 km/h près du stationnement Cabana.



«Intercepté un peu plus loin dans une cour de station-service, le conducteur est sorti promptement de son véhicule et était extrêmement agité. Il était nu bas et en sueur intense. Puisqu’il n’écoutait aucune consigne, il a dû être maitrisé avec difficultés par les agents qui ont fait venir une ambulance», a expliqué le porte-parole du corps de police municipal, Carl Pépin.

L'individu a été transporté au centre hospitalier de Magog. Une prise de sang a été exigée par les autorités compte tenu «de l’état d’agitation anormale du conducteur et de la constatation d’une odeur d’alcool en provenance de son haleine.»

Des amendes salées

Notons qu'un agent a subi des blessures mineures lors de l'altercation. Une enquête déclenchée par la RPM a révélé que l'homme de 35 ans de Montréal possédait des antécédents en matière de trafic de drogues et de fraude.

Suite à l’analyse de la prise de sang, des accusations de conduite avec les facultés affaiblies pourraient être déposées contre l’individu.

Son permis a été suspendu pour une durée de sept jours, compte tenu du grand excès de vitesse constaté par le patrouilleur. Le conducteur fautif a reçu trois constats d'infraction, totalisant plus de 2000 $ et 17 points d'inaptitude.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.