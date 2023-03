Les amateurs de musique de l'Estrie seront servis dans les prochains mois, alors qu'un évènement musical verra le jour cet été au parc de la pointe Merry à Magog.

Le Festival Ô Memphré se tiendra du 7 au 9 juillet 2023 au bord du lac Memphrémagog.



Les deux promoteurs principaux, âgés de 22 ans, souhaitent diversifier et rajeunir l'offre culturelle de la région avec ce nouveau rassemblement annuel.



«Ce projet est une grande fierté pour nous. La musique est un créneau important de notre identité et pouvoir l'offrir avec un évènement sur trois jours à la Pointe-Merry est un honneur en soi. Nous espérons que les citoyens et les touristes pourront jumeler l'expérience de la magnifique ville de Magog à une offre culturelle diversifiée», affirme le directeur général et artistique du projet, Jean-Simon Marchand.



Les premiers artistes de la programmation seront annoncés au cours des prochaines semaines. Il sera également possible pour les festivaliers de Magog de se procurer leur laissez-passer en primeur avant la mise en vente publique.

«C'est le grand retour d'un évènement majeur à Magog qui, souhaitons-le, recevra une dose d'amour bien méritée. Nous sommes très heureux de faire rayonner la ville, les commerçants et notre paysage unique à travers une expérience qui se veut plus qu'un festival», souligne Jean-Christophe Morissette, directeur du développement des affaires.



Plusieurs détails seront dévoilés au courant des prochaines semaines via la page Facebook de l'évènement et au www.festivalomemphre.com.

