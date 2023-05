Les amateurs de poutine et de burgers seront ravis d'apprendre qu'un quatrième restaurant Louis Luncheonette ouvrira ses portes dans le secteur Rock Forest à Sherbrooke.

L'entreprise sherbrookoise a fait l'acquisition d'un terrain, à la fin avril, situé «sous les boules» de Rock Forest, près des réservoirs d'eau de Rock Forest, sur le boulevard Bourque.

«On vient tout juste de se porter acquéreur du terrain. Il n'y a encore aucune date encore pour la construction. Aucun plan n'a été fait aussi. Le projet est encore au stade embryonnaire», a affirmé le directeur général des Restaurants Louis et de la Taverne Alexandre, Christian Fréchette.



Ce dernier affirme que les citoyens de Rock Forest et des environs ne seront pas déçus.



«Le plus important à savoir présentement c'est que ce sera la même formule que les autres restaurants. Rien ne sera dénaturé, on garde les mêmes bons produits locaux et la même formule», a-t-il conclu.

