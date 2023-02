Avec son projet «Waze : des trajets optimisés pour une population bien informée», l'administration municipale de la Ville de Sherbrooke, en Estrie, a été nommée finaliste dans le cadre de l'édition 2023 du concours du mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Elle s'est démarquée dans la catégorie «Administration municipale».



Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant, présidé par l'ancien président de l'UMQ de 2016 à 2017 et maire de Sherbrooke de 2009 à 2017, Bernard Sévigny.

Les projets finalistes seront ensuite présentés les 4 et 5 mai prochains, dans le cadre des Assises 2023 de l'UMQ. Le jury pourra ainsi compléter son évaluation des 21 projets finalistes, avant de déterminer les lauréats. En tout, les projets sont regroupés dans sept catégories distinctes.

Quatre critères déterminent le pointage donné aux projets soit le caractère innovateur du projet dans sa démarche et ses résultats, le potentiel de transfert ou d'adaptabilité du projet, les retombées du projet dans la communauté ainsi que le niveau d'optimisation et de mobilisation des ressources et du milieu.

Par ailleurs, le projet ''J'inviterai l'enfance'' de la Ville de Cowansville, toujours en Estrie, a aussi été sélectionné parmi les finalistes. Le projet s'est classé dans la catégorie ''Milieu de vie, culture et vivre ensemble''.

Pour la dix-huitième année d'existence du concours, pas moins de 143 projets municipaux innovants, soumis par 64 municipalités, MRC et arrondissements de 15 régions, ont été déposés, ce qui constitue un record.

Depuis 2005, le mérite Ovation municipale récompense le travail des municipalités, des MRC et des organisations municipales qui mettent de l'avant des solutions originales et optimales pour le bien de leur communauté.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.