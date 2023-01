Un service de médecine à domicile est offert depuis ce lundi par la clinique santé Continuum à Sherbrooke.

L'éventail des soins est plutôt large, alors qu'il est possible pour les clients de recevoir la visite d'un médecin pour un renouvellement de médicaments en plus d'obtenir des soins quand ils sont aux prises avec des problèmes d'infiltration aux genoux ou aux épaules. L'obtention d'un bilan de santé est également offerte.

« On offre un peu de tout. On peut aussi traiter les urgences mineures, comme les otites, sinusites, etc. Les renouvellements de permis de conduire également. Ces services sont offerts à domicile, mais également en télémédecine », a affirmé la directrice clinique et infirmière clinicienne, Catherine Chabot.

Afin d'offrir ces services à domicile, un médecin s'est ajouté à l'équipe alors qu'il est le seul en poste présentement à cette clinique.

Toutefois, d'autres professionnels de la santé vont s'ajouter dans les prochaines semaines afin de prêter main-forte à ce dernier. Cette clinique privée, qui était ouverte depuis l'été 2022, n'offrait jusqu'à aujourd'hui que des soins infirmiers.

« Depuis notre ouverture en juin 2022, on a reçu beaucoup d'appels de patients qui s'informaient si ce service pourrait être offert, d'autant plus qu'on se rend compte que plusieurs personnes n'ont pas de médecin de famille. On s'est rendu compte que c'est un service très en demande », a expliqué Mme Chabot.

« Pour la suite, on va se baser sur la demande de la population pour savoir si on engage d'autres personnes, mais on est très satisfait de notre recrutement jusqu'à présent », a-t-elle ajouté.

Frais encourus

Ce service n'est toutefois ni gratuit ni couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec.



« Au niveau des frais, pour une consultation d'un médecin à domicile c'est 290 $ pour une durée environ 20 minutes. Au niveau de la télépratique, c'est 99 $ pour une consultation de 15 minutes », a conclu Catherine Chabot.

Il est possible pour les utilisateurs d'obtenir la visite d'un médecin lors des heures d'ouverture, soit entre 7h et 15h. Toutefois, Mme Chabot affirme que la clinique souhaite s'acclimater le plus possible aux demandes des clients et leurs besoins, notamment lorsqu'il est temps de choisir un moment pour un rendez-vous à domicile. Une consultation sera possible dans les 24 heures suivant une demande.

