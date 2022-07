Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a lancé lundi le projet pilote de tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale au palais de justice de Sherbrooke.

«Avec le tribunal spécialisé, nous souhaitons offrir aux personnes victimes tout l'accompagnement et le soutien dont elles ont besoin, du début à la fin de leur parcours judiciaire. Nous le réitérons une fois de plus: nous ne voulons plus qu'au Québec, les personnes victimes hésitent à dénoncer et à porter plainte», a affirmé Simon Jolin-Barrette.

Tourné vers les victimes

Le projet pilote de tribunal spécialisé vise à mieux répondre aux besoins et aux réalités des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

Pour ce faire, on note notamment l’amélioration des espaces au sein du palais de justice en vue de les rendre plus sécuritaires et sécurisants pour la personne victime et de lui permettre de circuler sans rencontrer la personne accusée.

Le projet pilote de tribunal spécialisé en violence sexuelle et/ou conjugale présente aussi l’aménagement d'une salle destinée aux personnes victimes et l'accès à des dispositifs d'aide au témoignage, comme des paravents et des salles de visioconférence.

À lire également :

Les personnes victimes pourront également bénéficier du soutien et de l'accompagnement d'intervenantes et d'intervenants spécialisés issus de divers organismes locaux, et ce, avant, durant et après le processus judiciaire.

La même procureure ou le même procureur suivra aussi l'évolution du dossier pendant l'ensemble des procédures, tandis qu'une intervenante ou un intervenant du centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) sera attitré à chaque personne victime, de façon à l'accompagner tout au long de son parcours.

Tout le personnel travaillant au tribunal spécialisé sera par ailleurs formé et outillé pour comprendre la réalité des personnes victimes et répondre à leurs besoins.

Vaste déploiement

Québec a déployé des projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans plusieurs districts judiciaires de la province soit Québec (palais de justice de Québec), Beauharnois (palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield), Bedford (palais de justice de Granby), Drummond (palais de justice de Drummondville) et Saint‑Maurice (palais de justice de La Tuque).

À voir également : Violence conjugale : un premier bracelet anti-rapprochement installé au Québec