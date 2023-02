La Ville de Sherbrooke mettra à niveau 53 traverses pour piétons sur son territoire d'ici 2026, un projet évalué à 3,9 millions de dollars et qui pourra être subventionné en partie.

Au total, 40 sites seront équipés de feux rectangulaires à clignotement rapide afin d'assurer une meilleure sécurité, conformément aux normes établies par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

La conseillère municipale du district de Brompton et présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, Catherine Boileau, est d'avis que les mentalités des automobilistes devront changer le partage de la route.



«Ces ajouts permettront de sécuriser les passages pour piétonnes et piétons sur des rues qui sont très passantes. La sécurité, c'est une priorité et il faut changer la culture à Sherbrooke [...] si chacun et chacune y met du sien, nous pourrons rendre Sherbrooke vraiment plus sécuritaire», a affirmé l'élue.

Un travail en amont

En 2019, une étude a été réalisée par le MTMD puisqu'elle était requise en raison de la mise à jour des normes de signalisation pour les passages pour piétonnes et piétons.



Celle-ci a été effectuée sur les 205 passages qui ne sont pas déjà équipés de feux de circulation ou de feux rectangulaires à clignotement rapide.

Rappelons qu'en 2021, la Ville a aussi remplacé tous les panneaux de passages pour piétonnes et piétons sur son territoire par des panneaux recto verso plus visibles avec des symboles «Cédez le passage».

La mise aux normes de ces traverses est admissible au Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR). L'aide financière couvre 50 % des coûts de projet, correspondant à une aide maximale de 350 000 $ par projet.

«La Ville de Sherbrooke investira une somme importante pour la mise à jour de ses passages pour piétonnes et piétons au cours des trois prochaines années. Nous aurions souhaité un appui plus élevé de la part du Ministère, puisque cette mise aux normes est directement exigée par le MTMD», a admis la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

