Après avoir percé les marchés du Canada, des États-Unis et de la France, voilà que l'entreprise estrienne Bull's Head part à la conquête de la Corée du Sud avec ses produits.

Bull's Head, qui se spécialise dans les sodas naturels et les boissons depuis plus de 125 ans, a franchi un pas supplémentaire au cours des derniers jours, en voyant le bureau du Québec la représenter lors d'un salon alimentaire à Séoul.

« Cela fait plusieurs années que je tente de me rendre sur le marché sud-coréen, mais ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de certifications à obtenir et ils sont très stricts avec l'étiquetage des produits », explique le propriétaire Dominic Pearson.

Même si le processus est en cours d'approbation depuis un peu plus de quatre années, le propriétaire dont l'entreprise est principalement reconnue pour son soda au gingembre ne perd pas espoir d'obtenir les droits pour vendre ses produits en Corée du Sud.

« Au moins quatre produits doivent se retrouver sur les tablettes et même bien plus. Les Coréens sont amateurs de soda au gingembre et de soda à l'orange. Je crois que cela ira bien une fois toutes les autorisations obtenues, mais il faut être patient », admet-il.

