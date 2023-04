Une fraude par courriel a poussé un homme de 77 ans à s'enlever la vie en se jetant devant un train, à Sherbrooke, en Estrie.

C'est du moins ce qui émane du rapport du coroner responsable du dossier, Me Richard Drapeau, à la suite du triste évènement survenu dans le secteur de la rue Hertel, au cours de la nuit du 19 novembre 2021.

Dans son analyse des évènements, le coroner Drapeau soutient que le 18 novembre en après-midi, soit la veille de la tragédie, le septuagénaire a reçu un courriel frauduleux qui provenait d'un organisme fictif du nom de la «Police Royale».

Le courriel indiquait qu'il disposait de 24 heures pour répondre à des accusations auxquelles il faisait face.

Après avoir répondu au premier message, la victime a reçu un second courriel précisant qu'il était possible pour lui de «régler à l'amiable en payant une amende de 4 875$.»

Pris de panique et ne voulant pas se battre avec la justice, l'homme a exprimé qu'il espérait «avoir la force d'aller jusqu'au bout et il était déterminé à se mettre devant un train, mais pas avec l'automobile.»

Lors de la nuit suivante, le septuagénaire a mis fin à ses jours pour «arrêter ses souffrances insupportables», peut-on lire dans le rapport du coroner.

«Il s'agit d'une fraude et malheureusement des gens se font prendre. Une telle fraude peut avoir des conséquences très graves. M. [...] a été victime de cette arnaque.» Me Richard Drapeau, coroner responsable

Selon le rapport, les employés de la compagnie ferroviaire ont tenté de signaler leur présence à la victime en klaxonnant et en utilisant leurs phares. Ils ont ensuite actionné les freins d'urgence, mais la distance entre le train et le piéton était trop petite.

«Malheureusement, la distance entre M. [...] et le train ainsi que la vitesse et le poids du train et des locomotives ne permettent pas d'éviter l'accident.»

Arnaques en hausse

Les différents types d'arnaques sont en hausse au Canada et les autorités poursuivent leurs campagnes de sensibilisation auprès de la population.

En date du 23 janvier, selon le Centre canadien anti-fraude (CAFC), près de 4 000 personnes ont rapporté avoir été fraudées. Cela représente plus de 43 M$ en pertes monétaires.

Pour l'année 2022, 530 millions de dollars ont été perdus par les victimes de fraude. Il s'agit d'une augmentation de 40 % par rapport à 2021.

«Les personnes souvent visées par les arnaques et les fraudes sont plus souvent les personnes vulnérables et les personnes âgées», rappelle l'organisme canadien.

Besoin d’aide?

Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1-866-APPELLE (277-3553)

Texto : 535353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca