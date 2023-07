Les agents de la Régie de police de Memphrémagog (RPM) ont connu une nuit agitée, de jeudi à vendredi. Ils ont procédé à plusieurs arrestations dans le cadre de leurs fonctions.

La première intervention des policiers est survenue vers 18h45, alors qu'un patrouilleur de la RPM a tenté d'intercepter un véhicule qui a commis une infraction routière sur le chemin des Pères en direction de la municipalité d'Austin.

«Le policier a constaté que le conducteur circulait très rapidement et effectuait des dépassements illégaux sur des lignes doubles continues. Pris en chasse, le conducteur a refusé de s’immobiliser. À un certain point dans la tentative d’interception le sujet s’est retrouvé coincé entre d’autres automobilistes et n’a eu d’autres choix que de se ranger tel qu’exigé par l’agent qui le poursuivait», a mentionné le lieutenant de la RPM, Carl Pépin.

L’individu, un homme de 33 ans de Waterloo s’est vu remettre cinq constats d’infractions divers en plus de voir sa voiture saisie par les policiers, car son permis de conduire était déjà sanctionné et il ne devait pas se trouver au volant.

Excès de vitesse

La deuxième opération policière a eu lieu dans le secteur du Canton d'Orford. Vers 23h00, un automobiliste a été intercepté par un patrouilleur pour un grand excès de vitesse. Il a été capté à plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h sur le chemin Alfred-Desrochers.

Le permis de l'individu a été suspendu pour une période de sept jours et son véhicule a été remorqué. Il a également reçu une contravention s’élevant à 589 $ en plus de perdre 6 points d’inaptitude.

Un conducteur fonce dans un poteau électrique

Quelques minutes plus tard, la deuxième intervention policière, les agents de la RPM ont été demandés sur les lieux d'un accident sur la rue Principale Est, vers 23h30.



Sur place, ils constatent qu’un automobiliste au volant d’une voiture de location a foncé dans un poteau électrique et qu'il est blessé. La collision a été assez violente et a nécessité l’intervention d’une équipe d’Hydro Magog.

«Les policiers constatent rapidement que le conducteur n’avait pas toutes ses facultés et ils l’ont suivi au centre hospitalier afin de lui ordonner de se soumettre à la prise d’un échantillon sanguin», a mentionné le lieutenant Pépin.

Une analyse permettra de déterminer si le conducteur était sous l’effet de l’alcool ou de drogue. Les policiers ont découvert dans le véhicule «une quantité de poudre blanche pouvant s'apparenter à de la cocaïne.»

L'individu est connu des policiers et devra faire face à des accusations par voie de sommation.

Alcool au volant

Une autre arrestation est survenue vers minuit près du kilomètre 115 sur l'autoroute 10. Les agents de la RPM ont intercepté un conducteur qui semblait sous l'effet de l'alcool et ces derniers ont exigé un échantillon d'haleine à l'automobiliste.

«Ce dernier a soufflé à des taux assez élevés de 170 et 180mg/100ml d’alcool dans le sang. L’individu de 30 ans, originaire de Marieville, a vu son permis de conduire suspendu sur-le-champ pour 90 jours et sa voiture saisie pour une période de 30 jours compte tenu du taux élevé d’alcool affiché», a ajouté M. Pépin.

Un homme arrêté après une poursuite policière

Finalement, vers 3h10 du matin, un autre patrouilleur a tenté l’interception d’un véhicule qui circulait avec un silencieux bruyant et qui avait omis de mettre son clignotant pour effectuer un virage. L'automobiliste a accéléré immédiatement à la vue des gyrophares de l’auto-patrouille.

Une poursuite a débuté alors que l'automobiliste s'est engagé à haute vitesse sur l’autoroute 55 en direction de Drummondville en refusant d’immobiliser son véhicule. Des agents de la Sûreté du Québec ont été demandés en renfort.

Ces derniers sont parvenus à déployer un tapis de clous aux environs de la sortie 85 et le fuyard a circulé sur le tapis.



«Le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule pour faire des tonneaux et terminé sa course dans le fossé. Les agents de la RPM ont pu procéder à l’arrestation du conducteur un homme de 51 ans de Québec avec un très long historique judiciaire. Les policiers ont aussi découvert une arme à feu chargée à côté du véhicule», a terminé Carl Pépin.

L’individu blessé et inconscient a été transporté par ambulance au centre hospitalier, où un échantillon de sang a été demandé. Le suspect, qui n’avait pas de permis de conduire valide, était d’ailleurs sous le coup de plusieurs interdits de possession d’armes à feu.

L’individu devrait comparaître ce vendredi depuis son lit d’hôpital.



