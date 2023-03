La VIlle de Sherbrooke a adopté sa toute première politique d'achat bioalimentaire locale (PABLO).

Cette nouvelle initiative a pour objectif «d'établir des cibles claires pour qu'une plus grande proportion des aliments (repas et collations) achetés dans le cadre des opérations de la Ville [de Sherbrooke] provienne de sources locales», peut-on lire dans un communiqué transmis par la Ville de Sherbrooke.

La Ville de Sherbrooke soutient qu'elle souhaite reconnaître l'importance du développement agroalimentaire local tout en contribuant de manière concrète au développement économique des entreprises situées sur le territoire.

« La Ville fait preuve de leadership en adoptant cette première politique d’achat bioalimentaire local. J’imagerais en disant que notre garde-manger regorge d’aliments frais, de qualité et produits par des gens de chez-nous. Il était temps de valoriser ce garde-manger plutôt que d’aller à l’épicerie. Soutenons nos productrices locales et producteurs locaux et souhaitons que cette initiative encourage d’autres commerces et institutions à nous suivre. », a félicité la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

L'atténuation des impacts environnementaux et la maximisation des retombées sociales sont aussi au coeur des objectifs espérés par l'administration municipale. Sherbrooke souhaite que leurs fournisseurs songent aussi davantage à s'approvisionner localement.

Plusieurs acteurs du milieu impliqués

La politique PABLO est adoptée en adéquation avec le Plan de développement de la zone agricole.

Plusieurs acteurs du milieu ont contribué à sa création dont Entreprendre Sherbrooke, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie.

L'initiative sera mise en application à compter de cet été.

