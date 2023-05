Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue mardi soir, les employés de soutien de l'Université de Sherbrooke ont ratifié à 71 % l'entente de principe conclue entre leur syndicat et l'établissement d'enseignement supérieur.

La convention collective des 1250 salariés était échue depuis le 31 mars 2022. D'une durée de trois ans, le contrat de travail comprend une augmentation salariale globale de 9,66 %.

«L'accessibilité aux assurances collectives pour les personnes salariées temporaires de même qu'une plus grande flexibilité et transparence dans le processus d'affichage font partie des améliorations apportées à la nouvelle convention collective», peut-on lire dans un communiqué publié par le Syndicat canadien de la fonction publique.

Par ailleurs, plusieurs «fonctions de classes inférieures» sont abolies, ce qui permettra à certaines personnes salariées d'être réassignées à la hausse. Le nombre de jours de vacances pouvant être fractionné augmente également. Il sera également possible pour les employés de convertir en heures les congés familiaux et personnels.

«Les principaux enjeux sur lesquels nous avons travaillé étaient le maintien des acquis, des augmentations salariales immédiates et plus de flexibilité dans certaines dispositions de la convention actuelle. Les parties étaient à l'écoute des besoins réciproques et ensemble nous en sommes venues à des solutions», se réjouit Annie Trottier, présidente de la section locale 7498 du SCFP.

