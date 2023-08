Le ministère de la Défense nationale vise à ouvrir un troisième bâtiment pour héberger ses réservistes de Sherbrooke, en raison d’un manque d’espace.

Dans un appel à propositions publié lundi, le ministère cherche des soumissionnaires pour la conception et la construction de ce nouveau bâtiment, toutefois, l’option d’agrandir les deux manèges existants demeure aussi sur la table, tout comme celle de l’achat d’un bâtiment ou une location. Sherbrooke compte actuellement 690 réservistes.



Selon l’avis publié, le coût de construction projeté pour la rénovation déjà annoncée des manèges militaires des rues William et Belvédère, en plus du développement du 3e bâtiment, serait de 220 millions de dollars. Il s’agit toutefois d’un ordre de grandeur approximatif.

«Comme les besoins opérationnels de nos réservistes continuent d’évoluer, l’empreinte actuelle des manèges militaires de la rue Belvédère et de la rue William s’avère désormais insuffisante pour ces derniers», écrit une porte-parole dans un échange de courriels.

Le nouveau bâtiment «regroupera aussi deux autres unités soit la Section d’habillement et d’entretien des Services techniques qui travaillaient auparavant dans des locaux loués sur la rue Brodeur à Sherbrooke, et le Détachement des services de soutien au combat du 35e Bataillon des services qui est nouvellement localisé dans la région. Le troisième site permettra le regroupement des unités dans une seule installation ou leur rapprochement dans la région», poursuit la porte-parole.

Si l’échéancier pour l’ouverture de ce troisième bâtiment demeure flou, celui de la rénovation des deux manèges militaires existants est maintenant plus clair. Le contrat sera octroyé cet automne et se déclinera en plusieurs étapes.

«La première phase du contrat comprendra une série d’études de soutien et des travaux de conception préliminaires. Une évaluation complète des besoins des unités de la Force de réserve et des propriétés doit être réalisée avant le début de la conception en 2025», indique Andrée-Anne Poulin, porte-parole du ministère de la Défense nationale. Les travaux de construction, quant à eux, devraient débuter en 2027, lorsque les approbations gouvernementales nécessaires auront été obtenues. En attendant ces travaux, les réservistes s’entraînent sur un site temporaire sur la rue Woodward.

«Les plans et les budgets des projets pour les deux manèges militaires seront élaborés en fonction des coûts pour l’État et de l’efficacité opérationnelle, tout en respectant leur valeur patrimoniale et leur importance historique pour la communauté de Sherbrooke» - Andrée-Anne Poulin, porte-parole du ministère de la Défense nationale

Le ministère indique qu’une étude de rentabilisation sera réalisée concernant le troisième bâtiment, toutefois, cette étape pourra aller de l’avant seulement «lorsque la composition (unités et/ou fonctions) des sites de Belvédère et de William sera finalisée». Il sera alors plus facile de confirmer les besoins en termes d’espaces intérieurs et extérieurs du troisième site.