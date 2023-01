L'ancienne mairesse de Magog et candidate libérale dans Orford aux dernières élections provinciales , Vicki-May Hamm, a été nommée directrice générale de l'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (LAMRAC).

Le conseil d'administration soutient qu'après un processus d'embauche rigoureux, il s'est arrêté sur la candidature de madame Hamm pour plusieurs raisons.



« Nous sommes ravis de confier la direction générale de l'organisation à Vicki-May Hamm, une femme d'ici qui connaît l'importance vitale du Marais sur le plan écologique, mais aussi sur les plans communautaire, touristique, culturel et historique. Ses nombreux atouts contribueront assurément à l'essor de la mission de LAMRAC. Vicki-May est reconnue pour son entregent, son sens de l'engagement et sa détermination. De plus, sa connaissance du monde municipal et ses qualités de gestionnaire passionnée font d'elle la directrice générale dont le Marais a besoin, avec les enjeux auxquels nous sommes actuellement confrontés », a indiqué par voie de communiqué le président du conseil d'administration, David Bergeron.

De son côté, Vicki-May Hamm se dit emballée par ce nouveau défi.

« C'est un privilège pour moi d'entamer ce nouveau chapitre professionnel et je suis honorée de la confiance que m'accorde le conseil d'administration. Nous sommes une association en plein essor qui devra miser, en 2023, sur la diversification de ses sources de financement, tout en continuant de veiller à la protection à perpétuité du Marais et en développant davantage son programme éducatif. Évidemment, l'entretien et la réhabilitation de notre réseau de sentiers, tant convoité par les visiteurs, demeurent au cœur de nos engagements. »

Rappelons que l'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises est un OBNL né d'une mobilisation citoyenne qui assure la protection et la pérennité du Marais de la Rivière aux Cerises. L'organisme reçoit plus de 230 000 visites par an.

