La chaleur qui accable une bonne partie des Québécoises et des Québécois force les Centres de services scolaires à prendre certaines décisions pour la santé et le confort des élèves et du personnel.

Si certaines écoles ont choisi d’opter pour une diminution des activités physiques et une restriction des sorties à l’extérieur – avec parfois en bonus des surprises glacées pour les enfants – d’autres ont carrément choisi de fermer leurs portes.

Voici donc les écoles qui sont fermées ce mercredi 6 septembre 2023 en raison de la chaleur :

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (Saguenay) : fermeture pour l’ensemble des écoles primaires et secondaires. La fermeture vaut également pour le Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord et le CFGA des Rives-du-Saguenay (formation générale des adultes). Les services de garde demeureront ouverts. Les cours en ligne du CFOR@distance sont maintenus ainsi que les formations sur mesure du service aux entreprises. Les employés sont tenus de se présenter au travail.





: fermeture pour l’ensemble des écoles primaires et secondaires. La fermeture vaut également pour le Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord et le CFGA des Rives-du-Saguenay (formation générale des adultes). Les services de garde demeureront ouverts. Les cours en ligne du CFOR@distance sont maintenus ainsi que les formations sur mesure du service aux entreprises. Les employés sont tenus de se présenter au travail. Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (Outaouais) : comme pour mardi, fermeture de l’ensemble des écoles primaires et secondaires ainsi que des services de garde. Les centres de formation professionnelle et adulte demeurent ouverts.





: comme pour mardi, fermeture de l’ensemble des écoles primaires et secondaires ainsi que des services de garde. Les centres de formation professionnelle et adulte demeurent ouverts. École La Sablonnière (Gatineau) : fermeture des classes et du service de garde.Des travaux effectués sur la toiture de l’école impliquent la nécessité de fermer les fenêtres ainsi que la ventilation de l’école.

Séminaire de Sherbrooke (école privée) : cours en ligne pour la journée de mercredi.



Une autre chaude journée

Les prévisions d’Environnement Canada nous présentent mercredi matin un autre scénario de chaude journée pour plusieurs régions du Québec avec encore une fois des avertissements de chaleur.

De tels avertissements sont en vigueur notamment pour l’Abitibi-Témiscamingue, la Beauce, le Centre-du-Québec, l’Estrie, l’Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, Montréal, Laval, Québec et la Montérégie.

«La masse d'air chaud et humide persistera aujourd'hui sur la province. Les valeurs combinées de température et d'humidité donneront un facteur humidex qui atteindra au moins 40 sur plusieurs régions», indique Environnement Canada sur son site web mercredi matin.

Selon le service de météo, «ces températures chaudes pourraient même perdurer jusqu'à vendredi sur les secteurs les plus au sud du Québec.»

Il est important de rappeler que la chaleur extrême comporte des risques notamment pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

Environnement Canada conseille fortement aux gens de boire beaucoup d’eau, «même avant de ressentir la soif», et de rester au frais autant que possible.

Le choix revient aux écoles

Le ministre de l'Éducation a fait savoir mardi qu'il fait confiance aux directions d'école concernant le choix de fermer ou non une école en raison de la chaleur. Bernard Drainville a rappelé que les conditions météorologiques actuelles étaient exceptionnelles. Il a invité les parents à pourvoir les écoliers de bouteilles d’eau et les directions d’école à permettre des pauses pour assurer une hydratation convenable des élèves.

Même son de cloche du côté du premier ministre du Québec, François Legault.

«Je pense que la décentralisation, quand il y a des sujets comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. On va laisser les directeurs et les directrices d'école décider ce qu'il y a de mieux pour les enfants et agir en conséquence», a-t-il affirmé mardi devant les médias.