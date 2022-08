Le Service de police de Sherbrooke (SPS) cherche à identifier une femme ayant commis un vol à l'étalage au dépanneur Dunant le 21 juillet dernier.

Alors qu'elle se trouvait dans le commerce, la suspecte a placé plusieurs canettes de bière dans son sac réutilisable. Cette dernière a également pris un repas prêt à manger avant de se diriger vers la sortie du dépanneur.

Le relationniste du SPS, Benoit Pellerin, a expliqué que la gérante a ensuite interpellé la femme afin qu'elle paie les produits. « La suspecte lui a assené un coup de poing au visage et a pris la fuite à vélo en direction de la rue Dunant », a-t-il expliqué.

DESCRIPTION

Âgée entre 45 et 50 ans, la femme de race blanche mesure environ 5 pieds 8 pouces et a les cheveux courts de couleur poivre et sel.

Au moment des faits, la suspecte portait un chandail aux manches courtes vert kaki, un bermuda bleu marine avec des lignes blanches sur les côtés, des espadrilles noires et blanches, ainsi qu'un masque chirurgical au visage.

Toute personne ayant des informations en lien avec cet événement est priée de communiquer avec le SPS au (819) 821-5555.