Dès le 6 février prochain, tous les contenants à usage unique des comptoirs d'alimentation de l'Université de Montréal seront retirés afin de faire un pas de plus pour aider l'environnement, a révélé La Presse. En Estrie, cette décision a été saluée par l'Université de Sherbrooke.

Cette initiative, qui se veut être « 100 % zéro emballage », est une première au Québec. Questionnée à ce sujet, l'Université de Sherbrooke n'envisage pas de faire ce virage, alors que plusieurs initiatives sont déjà en place dans l'établissement.



« Pour l'instant, ce n'est pas dans les cartons. On a déjà retiré les bouteilles d'eau, les vaisselles jetables. Ce qui nous reste de vaisselle compostable, qui est très minime, a quand même une utilité intéressante. Donc, ce n'est pas dans notre vision à court terme, mais c'est sûr qu'on va regarder de près l'expérience de l'Université de Montréal pour voir comment ça fonctionne », a affirmé le vice-recteur adjoint au développement durable à l'Université de Sherbrooke, Patrice Cordeau.

Dès le mois prochain, il sera possible pour les étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal d'apporter leurs propres contenants ou d'en louer directement dans l'établissement d'enseignement supérieur.

« Contrairement à l'Université de Montréal, ce n'est pas une consigne. Les utilisateurs de l'Université de Sherbrooke sont propriétaires du contenant et chaque jour ils peuvent s'en servir. Ça favorise l'utilisation de ces contenants lors de takeouts. Si on prend pour acquis que notre vaisselle compostable comprend un emballage, c'est sûr que l'Université de Montréal peut se dire les premiers à le faire », a ajouté M. Cordeau.

Faire sa part

Notons que l'Université de Sherbrooke a mis sur pied en 2008, un programme en matière de développement durable. L'établissement scolaire a éliminé définitivement la vaisselle jetable dans les services alimentaires de son Campus principal, dans le but de réduire la quantité de matières dirigée vers les sites d'enfouissement.

L'Université de Sherbrooke mise également sur de la vaisselle compostable depuis 2009, elle qui met en application le principe des 3RV (Réduction, Réutilisation, Récupération et Valorisation.) Un nouveau système de gobelets réutilisables est également en vigueur.

« Tout comme l'Université de Montréal, on a favorisé l'utilisation de la vaisselle réutilisable. Dans nos lieux de restauration, on a de la vaisselle lavable et on encourage fortement nos usagés à utiliser celle-ci », a expliqué Patrice Cordeau.

Dans un souci environnemental, les bouteilles d'eau de format individuel ont également été retirées des présentoirs et distributrices de l'établissement scolaire. Ce sont donc 40 000 bouteilles d'eau qui, chaque année, ne sont ni produites, ni remplies, ni transportées. Il y a également le projet « La tasse » qui permet aux usagés de se procurer une tasse compostable.

Le compostage est également très important pour l'Université de Sherbrooke qui possède un bioréacteur sur son site afin de composter à son tour.

