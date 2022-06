À l’approche de la période des déménagements, la Ville de Montréal rappelle qu'elle offre des services pour aider les ménages vulnérables ayant perdu leur logement et qui n'auront pu se reloger au 1er juillet.

« Si vous vous retrouvez le bec à l’eau, on est là », estime Benoît Dorais, responsable de l’habitation et maire du Sud-Ouest qui fait le point sur l’Opération 1er juillet pour les gens qui ne trouveraient pas de logement lors de la période des déménagements #noovoinfo pic.twitter.com/r8lyrSB8jA — Anaïs Elboujdaïni (@AnaisElboujda) June 28, 2022

En collaboration avec ses partenaires, la Ville a mis en place des mesures pour accompagner les citoyens dans le besoin, tels que de l’aide au relogement, de l’hébergement et de l’entreposage temporaire.

«Nous avons mis en place un système efficace pour aider les ménages locataires dans le besoin qui sont à la recherche d’un logement ou d’un hébergement [..] Nous sommes mobilisés sur le terrain, à l'écoute des besoins de la population, avec tous nos partenaires, depuis plusieurs mois déjà. Tout est en place pour soutenir les Montréalaises et les Montréalais à l’aube du 1er juillet», a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

«On est en pleine crise du logement et on est à la veille des déménagements», a-t-il ajouté en conférence de presse.

M. Dorais a précisé que les demandes ont triplé en trois ans, atteignant 1000 demandes en 2022. Ainsi, la Ville a mobilisé les équipes de son Service de l’habitation, de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), des arrondissements et du 311 pour aider la population dans le besoin. Elle rappelle également que les citoyens peuvent poser leurs questions et être redirigés vers les ressources adéquates au 311.

«Si vous éprouvez des problèmes […] on est prêt : vous appelez au 311», a précisé M. Dorais.

À l’approche du 1er juillet, des Montréalais-es sont toujours à la recherche d’un logement.



📞 Si c’est votre cas, communiquez avec le 311 par téléphone. Il existe plusieurs ressources : https://t.co/tm9BbiX7Ej



Nous sommes là pour vous. #polmtl pic.twitter.com/meCOMJD3Nf — Valérie Plante (@Val_Plante) June 28, 2022

«L’équipe du Service de référence est à l’oeuvre depuis déjà plusieurs semaines afin d’accompagner la population montréalaise à risque de se retrouver sans logement à l’approche du 1er juillet. Grâce aux ressources mises à notre disposition et à la collaboration de tous les partenaires, nous nous assurerons que personne ne se retrouve à la rue. Les gens inquiets sont invités à contacter le 311», a affirmé Vincent Brossard, directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer à l’Office municipal d’habitation de Montréal.

Rappelons que la métropole a investi plus de 7,6 M$ en 2019 et 3,54 M$ en 2022 pour conclure une entente de service avec le Service de référence de l'OMHM afin de soutenir les ménages vulnérables. Disponible à l'année, ce service offre un soutien téléphonique, une aide à la recherche de logements et un accompagnement lors des visites.

