L'escouade contre la violence par arme à feu Centaure a procédé à l'arrestation de 8 individus dans le cadre d'une opération policière majeure, sur la Rive-Nord, jeudi. D'importantes quantités de drogue ont été saisies ainsi que des armes de plusieurs calibres.

Les huit suspects, 7 hommes et une femme, âgés entre 26 et 77 ans font face à des accusations de trafic de stupéfiants et possession d'armes. Ils ont été relâchés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.





Un demi-million de dollars de matériel illicite

Environ 150 policiers ont été déployés principalement à Laval et sur la Rive-Nord, tôt jeudi matin, pour effectuer des frappes simultanément à neuf adresses différentes. Voici la liste des stupéfiants saisis par les enquêteurs:



- 2 800 comprimés, dont 75 pilules d'hydromorphone

- 1 kg de cocaïne

- 25 kg de cannabis

- 1 kg de hachich

- 250 gr de résine de cannabis

Les policiers ont également retrouvé une dizaine de timbres de fentanyl et de la méthamphétamine lors du coup filet. Les suspects possédaient également près de 248 000$ en liquide.

Des biens liés à la criminalité ainsi que 5 véhicules ont aussi été confisqués par les autorités.

L'opération pilotée par la police de Laval contre le phénomène de violence urbaine impliquait la collaboration de plusieurs corps policiers dont le SPVM, la GRC, le SPAL, ainsi que la police de Deux-Montagnes et Saint-Jérôme.

Comme à Montréal, Laval a été touchée par plusieurs incidents impliquant l'usage d'armes à feu sur son territoire depuis un an. La semaine dernière, des dizaines d'étudiants du collège Montmorency ont été confinés en classe après un échange de coups de feu lié aux gangs de rue.